Dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu "Filistinli esirlerin lideri" Bergusi 44 yıl sonra özgür
İsrail hapishanelerinde geçirdiği 44 yılın ardından esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan "Filistinli esirlerin lideri" lakaplı 67 yaşındaki Nail el-Bergusi artık özgürlüğüne kavuştu.
Gazze
İsrail'in esir takasının 7. turunda 22 Şubat'ta serbest bırakması gereken Filistinlilerden biri olan Bergusi, dün akşam gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.
İsrail hapishanelerinde 44 yıl kalan Bergusi, Filistinli esirler arasında sembol isimlerden biri.
Bergusi'nin serbest bırakılması, iradesini kırmayı başaramayan İsrail'in defalarca uyguladığı yaptırımlara rağmen bir azim örneği teşkil ettiği için Filistin direniş tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Nail el-Bergusi kimdir?
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu Bergusi, 1957 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya geldi.
İlk olarak 1978 yılında tutuklanan Bergusi, silahlı eylem gerçekleştirmek, İsrail işgaline karşı çalışmak üzere hücreler örgütlemek ve Fetih hareketine mensup olmak suçlarından müebbet cezasına ek olarak 18 yıl hapse mahkum edildi.
Bergusi, henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 8 Ekim 2011'de yüzlerce esirle birlikte "Şalit anlaşması" kapsamında serbest bırakıldı.
Kendisiyle birlikte serbest kalan Filistinli esirlerden biri olan İman Nafi ile evlenen Bergusi'nin özgürlüğü sadece 31 ay sürdü.
Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak İsrail güçlerince yeniden gözaltına alınan Nail Bergusi, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezasının dolmasının ardından, "Şalit anlaşmasıyla" serbest bırakılan onlarca esirin başına geldiği gibi, Bergusi de "İsrail'e karşı yapılanma içinde olduğu" iddiasıyla 22 Şubat 2017'de müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Anne ve babası gibi kardeşinin de cenazesine katılamadı
Bergusi, 2021 yılında kardeşi ve dert ortağı Ömer Bergusi'yi (Ebu Asıf) kaybetti.
İsrail cezaevi yönetiminin engellemesi nedeniyle daha önce anne ve babasının olduğu gibi kardeşinin de cenazesine katılamadı.
Dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Filistin Esir İşleri Heyetinin açıklamasına göre, Bergusi, işkence, tecrit, yağma, eziyet ve benzeri görülmemiş şekilde saldırılara maruz kaldı.
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olmasından ötürü "Filistinli esirlerin lideri" lakabıyla anılan ve kırk yılı aşkın süre tutuklu bulunan Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Bergusi, İsrail hapishanelerinde tutulduğu zaman zarfında pek çok mektup yazdı.
Bu mektuplarında Bergusi, "İşgalin (İsrail'in) insanlığımızı katletme girişimleri ancak insanlığımızı artıracaktır.", "İddia ettikleri gibi özgür bir dünya olsaydı bugüne kadar esaret altında kalmazdım." ifadelerine yer verdi.
Bergusi, Mısır'a sürgüne gönderildi
Bergusi, esir takasında serbest bırakılarak Mısır'a sürgüne gönderilen Filistinliler arasında yer alıyor.
İsrail, diğer esir ailelerine yaptığı gibi onu karşılamak isteyen Bergusi'nin eşine de seyahat engeli getirdi.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.