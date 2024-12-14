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Dünya

Dünyanın en büyük buz dağı "A23a", sıkıştığı girdaptan çıkarak kuzeye doğru harekete başladı

Antarktika'da girdaba kapılan dünyanın en büyük buz dağı "A23a", buradan çıkarak kuzeye doğru akıntıya kapıldı.

Gökhan Çeliker  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Dünyanın en büyük buz dağı "A23a", sıkıştığı girdaptan çıkarak kuzeye doğru harekete başladı

Ankara

BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük buz dağı olan A23a, Antarktika yakınlarında ilkbaharda sıkıştığı devasa girdaptan çıkarak tekrar hareket etmeye başladı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu, buz dağının kuzeye doğru sürüklendiğini açıkladı. Kurumun araştırmacılarından denizbilimci Dr. Andrew Meijers, A23a'nın tekrar hareket halinde olmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.

Antarktika kıyı şeridinden 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen A23a, 30 yıldan daha uzun bir süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçerek ilkbaharda devasa bir girdaba yakalanmıştı.




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