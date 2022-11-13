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Dünya

Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Ruslan Rehimov, Davit Kachkachishvili, Muhammet Nazım Taşcı, Ethem Emre Özcan   | 13.11.2022
Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

Suriye Geçici Hükümeti

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, "İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye Devleti'ne ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz." paylaşımında bulundu.

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