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Dünya, Koronavirüs

Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 2'sinden daha azının Afrika'da uygulandığını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 08.04.2021
Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birçok Afrika ülkesinde yeterli aşılama yapılamadığına dikkati çekti.

Atılan adımlara rağmen birçok Afrika ülkesinde Kovid-19 ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini aktaran Moeti, dünya genelinde yapılan yaklaşık 700 bin doz Kovid-19 aşısının yüzde 2'sinden daha azının Afrika kıtasında uygulandığını kaydetti.

Moeti, "Kısıtlı stoklar ve tedarikte yaşanan sorunlar, Kovid-19 aşılarının kıtadaki birçok insana ulaşmasını engelliyor." dedi.

Kıtaya 30 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaşan Moeti, bunun 13 milyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.

Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.

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