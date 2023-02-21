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Dünya

Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent geçen yıl Meksika'daki Colima oldu

Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti.

Dilara Karataş   | 21.02.2023
Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent geçen yıl Meksika'daki Colima oldu

Mexico City

Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyinin (CCSPJP) yayımladığı raporda, dünya genelinde en çok suç işlenen 50 kent listelendi.

Raporda, Colima'nın geçen yıl her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile liste başı olduğu belirtildi.

Meksika 6 yıldır dünyanın en tehlikeli kentlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nüfusu 300 binin üzerinde ve suç oranı yüksek 50 kentin listelendiği rapora Meksika'dan 17 kent girerken dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 şehirden 9'u yine bu ülkeden oldu.

Raporda, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin eylemlerine göz yumduğu ve böylece suç örgütlerine hareket alanı açtığı iddia edilen mevcut hükümet eleştirildi.

Raporda "Şu an Meksika'da olduğu gibi suçluların rahatça şiddeti benimsemesine ve bunu açıkça yapmasına izin veren kamu güvenliği politikası uygulayan başka bir ulusal hükümet yok." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu suçlara karşı önlem alan ülkelerde dikkate değer ilerleme kaydedildiği vurgulanan raporda, geçmişte dünyada en çok şiddet işlenen ülkelerden El Salvador ve Guatemala'nın etkili önlemlerle cinayet oranlarını düşürdüğü belirtildi.

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