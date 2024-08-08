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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'da insanların 3'te 2'si hastane veya doktora gidemiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki insanların üçte ikisinin devam eden çatışma nedeniyle hastane veya doktora gidemediğini kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'da insanların 3'te 2'si hastane veya doktora gidemiyor

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sudan'daki insanların üçte ikisi devam eden çatışma nedeniyle hastane veya doktora gidemiyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, ülkedeki binlerce kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu da kaydetti.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Sudan'da kıtlıkla mücadele için BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik acil eylem çağrısını desteklediklerini kaydetti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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