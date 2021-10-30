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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Müslüman azınlıklar için evrensel hukuk cephesi oluşturulmalı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, dünyanın her yerindeki Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için evrensel bir hukuk cephesi oluşturulması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 30.10.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Müslüman azınlıklar için evrensel hukuk cephesi oluşturulmalı

Katar

Karadaği, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yeni bir şiddet dalgası başlaması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Genel Sekreter Karadaği, Müslümanları hedef alanlara "DEAŞ" benzetmesi yaparak, "DEAŞ Hindular haftada 12 mescit yakıyor, polis neden susuyor. Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için evrensel hukuk cephesi oluşturulması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Sivil Hakları Koruma Derneği (APCR) tarafından 27 Ekim'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tripura eyaletinde en az 16 camiye "radikal Hindu çetelerce" zarar verildiği, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerinin yakıldığı belirtilmişti.

APCR'den Muhammed Huzeyfe, AA muhabirine, tahrip edilen 16 camiye Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütüne ait bayrakların dikildiğini ifade etmiş, en az 3 caminin ise yakıldığını aktarmıştı.

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