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Dünya

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bilal Erdoğan, Hive şehrinde düzenlenecek Uluslararası Etnospor Festivali'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev ve Erdoğan, ulusal sporların ve halk oyunlarının daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Mirziyoyev, etnosporun yaygınlaştırılması alanında uluslararası işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı.

Bilal Erdoğan, Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletti.

Erdoğan, dünyanın 60'tan fazla ülkesinden 2 bine yakın sporcunun katılımıyla Hive şehrinde ilk defa düzenlenecek Uluslararası Etnospor Festivali'ne desteği ve üst düzey organizasyon için Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Görüşmede etnosporun yaygınlaştırılmasına yönelik ortak yol haritasını temel alarak eğitim programlarının geliştirilmesi, deneyim paylaşımı, uzman, antrenör ve hakem eğitimi ile gençlerin etnospora yaygın katılımı konularında işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı.

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