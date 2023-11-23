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Dünya

Dünya Bankası, insani kalkınma için Bangladeş'e 1,11 milyar dolarlık finansmanı onayladı

Dünya Bankası ve Bangladeş, ülkenin insani kalkınma, temel sağlık hizmeti ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak için 1,11 milyar dolarlık finansman sağlanması konusunda anlaştı.

Salih Okuroğlu  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Dünya Bankası, insani kalkınma için Bangladeş'e 1,11 milyar dolarlık finansmanı onayladı

Ankara

Dünya Bankası'nın Dakka'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş ile yapılan anlaşma kapsamında ülkeye 1,11 milyar dolarlık finansman sağlanacak.

Finansman çerçevesinde 5 ayrı projeyle 11 milyondan fazla insana destek sunulacak.

Finansman, Bangladeş'te çocukların gelişimi, temel sağlık hizmeti, insani kalkınma ve iklim dayanıklılığını artırmak dahil bir çok konuda ülkenin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olacak.

Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu projeler çocuklarımızı daha parlak bir geleceğe hazırlamaya yardımcı olurken iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı da arttıracak." ifadesini kullandı.

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