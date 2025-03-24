DSÖ'ye göre İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine saldırısı sağlık sistemini daha da zorladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırının, sağlık sistemini daha da zorladığını bildirdi.
Cenevre
Ghebreyesus, Nasır Hastanesinin hedef alınmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Dün Nasır Hastanesine yapılan saldırının cerrahi bölüme ciddi hasar verdiğini kaydeden Ghebreyesus, saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını belirtti.
Ghebreyesus, "Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanesi. 35 hasta yatağı tahrip edildi ve bu durum, yenilenen şiddet nedeniyle zaten yaralanmalarla boğuşan sağlık sistemini daha da zorladı." ifadelerini kullandı.
Sağlık hizmetlerinin hedef olmaması, korunması ve militarize edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin yeniden başlatılması talebinde bulundu.
İsrail'in Nasır Hastanesine saldırısı
İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin cerrahi bölümünü bombalamıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Saldırıda Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.
İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.
İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.