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Dünya

DSÖ'den Tanzanya'ya 'Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.

Adam Abu-bashal   | 21.02.2021
DSÖ'den Tanzanya'ya 'Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama' çağrısı Fotoğraf: Kadri Şener Tam/AA

Darüsselam

KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı yazılı açıklamada, Tanzanya'nın Kovid-19'a karşı aldığı önlemlerle ilgili henüz bilgi vermediğini belirtti.

Bu durumun oldukça endişe verici olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, "Tanzanya'ya Kovid-19 vakalarını bildirmeye başlaması ve verileri paylaşması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Tanzanya'da halkın bu salgına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Tanzanya, Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı, şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.


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