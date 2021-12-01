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Dünya, Sağlık, Koronavirüs

DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etti.

Bayram Altuğ   | 01.12.2021
DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı

Cenevre

DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) özel oturumunun son gününde “Birlikte Dünya” başlıklı karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece, uluslararası salgın anlaşması için ilk somut adım atılmış oldu.

194 üyeli DSÖ'de tasarıyı sunanlar arasında Türkiye, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler de yer aldı.

Buna göre, gelecekte muhtemel salgınları önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası bir müzakere kurulunun kurulması için süreç başlatılmış oldu.

Kurulun yol haritasını belirmek üzere Mart 2022'de ilk toplantıyı düzenlemesi bekleniyor.

Salgınlara karşı önlemlerin artırılmasının yanı sıra veri paylaşımı, aşıların ve ilaçların adil dağılımının amaçlandığı anlaşmanın 2024'te hazır olması bekleniyor.

Ghebreyesus, karardan memnun fakat temkinli

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSA'nın kapanışında yaptığı konuşmada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ghebreyesus, "Üye devletler tarafından yönetilen kapsayıcı, şeffaf ve verimli bir sürece olan bağlılığınızı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

DSÖ Genel Direktörü, kararın kabul edilmesinin "kutlama nedeni ve herkesin ihtiyaç duyduğu umut için bir çağrı olduğunu" vurguladı.

Önlerinde "uzun bir yol" olduğunun altını çizen Ghebreyesus, anlaşmanın neyi içerebileceği veya içermesi gerektiği konusunda ülkeler arasında hala fikir ayrılıkları olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi tüm ülkeleri yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 40'ının, gelecek yılın ortasına kadar da yüzde 70'nin yeni tip koronavirüs aşılarının tamamlanması hedefine ulaşmak için gayret göstermeye çağırdı.

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