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Dünya

DSÖ: Sudan'da her 5 kişiden 1'i acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
DSÖ: Sudan'da her 5 kişiden 1'i acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşıyor Fotoğraf: JC Wenga/AA

Cenevre

Ghebreyesus, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede yaşanan gıda krizine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Savaşın Sudan'da her 5 kişiden 1'ini acil durum seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Ghebreyesus, "755 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. 25,6 milyon kişi akut seviyede açlıkla karşı karşıya. Bunlar, Sudan'da Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından kaydedilen en kötü açlık seviyeleri." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan uzun süredir devam ediyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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