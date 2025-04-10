DSÖ, Myanmar'da depremden etkilenenlerin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen bölgelerdeki insanların büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Cenevre
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
"Myanmar'ı vuran depremlerden 10 gün sonra 3 bin 600'den fazla kişinin öldüğü, 5 bin kişinin yaralandığı ve yaklaşık 200 kişinin kayıp olduğu bildirildi." diyen Ghebreyesus, depremden etkilenen bölgelerdeki insanların büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Ghebreyesus, bu bölgelerde güvenli su, sanitasyon ve hijyene sınırlı erişimin olduğunu vurgulayarak, bu nedenle kolera, sıtma ve deng humması gibi salgın hastalıkların riskinin arttığına işaret etti.
DSÖ ve ortaklarının hastalık gözetimini güçlendirdiğini ve müdahale operasyonlarını desteklemek için uzmanları konuşlandırdığının altını çizen Ghebreyesus, "Depremlerde 5 sağlık tesisi yıkıldı ve 61'i hasar gördü." dedi.
Ghebreyesus, şu ana kadar Myanmar'a 140 ton tıbbi malzeme teslim ettiklerini ve daha fazlasının da gönderilmesinin beklendiğini bildirdi.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açarak şimdiye kadar 3 bin 645 kişinin ölümüne sebep oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.