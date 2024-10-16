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Dünya

DSÖ: Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hasta öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hastanın öldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
DSÖ: Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hasta öldü

CENEVRE

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıyı doğruladıklarını belirten Ghebreyesus, bu saldırıların 72 sağlık çalışanı ve hastanın ölümüne, 43'ünün ise yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Lübnan'da sağlık tesislerine yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, özellikle ülkenin güneyinde yoğun bombardıman ve güvensiz ortam nedeniyle kapanmak zorunda kalan sağlık tesisi sayısının arttığını söyledi.

Ghebreyesus, "Çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık ocaklarının neredeyse yarısı artık kapalı. 6 hastane tamamen, 5 hastane ise kısmen boşaltıldı." diye konuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının bugün ülkenin kuzeyinde bir kolera vakasını doğruladığını hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün gözetim ve temas takibini güçlendirmek için kolera hazırlık ve müdahale planını başlattığını belirtti.

Ruanda'da Marburg virüsü nedeniyle 15 kişi öldü

Ghebreyesus, Ruanda'da ilk kez 3 hafta önce görülen Marburg virüsüne değinerek, "Şu ana kadar 62 vaka bildirildi ve 15 ölüm yaşandı. 17 kişi izole edildi ve bakıma alındı. 30 kişi iyileşti ve 800'den fazla temaslı takip ediliyor. dedi.

Tüm doğrulanmış vakaların başkent Kigali'deki 2 hastaneden bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'nün virüsten etkilenenlere destek olduğunu ifade etti.

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