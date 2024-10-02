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Dünya

DSÖ, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
DSÖ, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık sisteminin içinde olduğu zorluklara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da ölümlerin arttığını belirten Ghebreyesus, "Hastaneler yaralı hastalarla dolup taşıyor. Sağlık sistemi art arda yaşanan krizler nedeniyle zayıfladı ve büyük ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Lübnan ve bölgedeki sağlık durumunu görüşmek üzere Cenevre'de Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiğini, hastaların, sağlık çalışanlarının ve mülteciler dahil sivillerin korunması ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinin sunulması gerektiği konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştığını ifade eden Ghebreyesus, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve hastalara yönelik müdahaleleri artırdıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halkının ihtiyacı olan şey barıştır. Daha fazla kayıp ve acıyı önlemek için şiddet son bulmalı. Çatışmanın daha da tırmanması bölge için felaket sonuçlar doğuracaktır. En iyi ilaç barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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