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Dünya

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten "M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket etme" çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasının İsveç'te tespit edilmesinin ardından, virüsten etkilenen ülkelere "birlikte hareket etme" çağrısı yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten "M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket etme" çağrısı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne dair X sosyal medya platformundan mesaj paylaştı.

İsveç'te ilk M çiçeği vakasının tespit edilmesinin, etkilenen ülkelerin virüse birlikte karşı koyması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Ghebreyesus, tüm ülkelere gözetimi artırma, veri paylaşma ve bulaşmayı daha iyi anlamak için çalışma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ülkeleri, aşı gibi araçları paylaşmaya ve önceki uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumlarından alınan dersleri mevcut salgını ele alırken de uygulamaya davet etti.

Halk sağlığı acil durumu

Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesi'ni toplama kararı almıştı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

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