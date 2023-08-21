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Dünya

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olmadığını, yaşamları ve ekosistemleri etkilediğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil

Cenevre

Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde yıkıcı yangınlarla sellerin yanı sıra aşırı sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklıkların yaşandığına dikkati çeken Ghebreyesus, "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil. Şu anda gerçekleşiyor, yaşamları ve ekosistemleri etkiliyor. Bir araya gelelim, emisyonları azaltalım, dayanıklılığı destekleyelim ve ileriye doğru sürdürülebilir bir yol oluşturalım." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünyanın ve genç nesillerin geleceğinin iklim konusunda atılacak bu adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

Son dönemde dünya genelinde aşırı doğa olayları yaşanırken Temmuz 2023, şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçmişti.

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