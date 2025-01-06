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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocukların savaşın bedelini hayatlarıyla ödediğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de Aralık 2024'te doğan bebeklerin, ilk belirlemelere göre 7'sinin hipotermi sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve daha fazlasının tehlike altında olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Her çocuk sağlıklı ve güvenli bir hayata başlamayı hak ediyor. Ancak Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus paylaşımında, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

DSÖ: Gazze'deki kış şartları, yerinden edilmişler için hayatta kalmayı zorlaştırıyor

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kış mevsiminde yaşanan zorluklara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'de sıcaklıklar düşerken, şiddetli yağmurlar ve soğuk hava, yerinden edilmiş aileler için hayatta kalmayı daha da zorlaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Sular altında kalan ve hasar gören çadırlar nedeniyle birçok kişinin barınma sorunu yaşadığı belirtilen paylaşımda, hipotermi nedeniyle 7 yeni doğan bebeğin hayatının kaybettiği bilgisine yer verildi.

DSÖ paylaşımında, soğuk kış şartlarının hastalıkların yayılmasını da artırdığına dikkat çekilerek, "(Bu koşullar) Savunmasız nüfusları daha da savunmasız hale getiriyor." denildi.

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