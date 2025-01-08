DSÖ: Gazze'de 12 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 12 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Cenevre
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşım yaptı.
DSÖ ve ortaklarının, Gazze'deki 4 hastanın Ürdün'e ve 6 hastanın da ABD'ye tıbbi tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, hastaların burada özel sağlık hizmeti alacağını ifade etti.
"Gazze'de hala 12 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'e tıbbi tahliyeler için onay oranını artırma ve süreci hızlandırmanın yanı sıra güvenli tıbbi tahliyeler için tüm olası koridorlar ile sınır geçişlerinin kullanılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.