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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki "çocuk felci aşılama kampanyası"nın ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
DSÖ, Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldığını duyurdu Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1-12 Eylül'de gerçekleştirilen aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Dün sona eren kampanyanın ilk aşamasında, Gazze Şeridi'ndeki 10 yaş altı 560 binden fazla çocuğun aşılandığını kaydeden Ghebreyesus, bu "karmaşık" operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.

"Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük hayatın trajik gerçekliği ortasında büyük bir başarıdır." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşılamanın yapıldığı bölgelerde ateşkesin sağlanmasıyla nelerin başarılabileceğine tanık olduklarını bildirdi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, aşılamanın iki aşamalı olacağını bildirmişti.

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