Dolar
19.51
Euro
21.47
Altın
2,021.07
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,561.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR
logo
Dünya

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüne karşı etkili bir şekilde mücadele yürüttüğünü belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

Cenevre

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvator Ginesi şubat, Tanzanya ise marttan bu yana Marburg virüsü vakalarına müdahale ediyor.

Ekvator Ginesi'nde 13 Şubat-1 Mayıs tarihleri arasında 17 vaka ile 23 olası vaka tespit edilirken, en son vaka 20 Nisan'da görüldü.

Tespit edilen 17 vakadan 12'si hayatını kaybederken, 4 kişi sağlığına kavuştu ve bir kişinin ise akıbeti bilinmiyor. Olası 23 vakanın tamamı ise yaşamını yitirdi.

Ülkede en çok etkilenen bölge Litoral eyaletindeki Bata şehri olurken, vakaların 11'i burada görüldü.

Tanzanya'da tüm vakalar Bukoba'da görüldü

Tanzanya'da ise 16 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 8 doğrulanmış ve bir olası Marburg virüsü vakası tespit edildi.

En son vaka 11 Nisan'da görülürken, tespit edilen vakalardan 6'sı yaşamını yitirdi.

Tanzanya'daki tüm vakalar, Kagere bölgesindeki Bukoba şehrinde görüldü.

Ekvator Ginesi ve Tanzanya'ya övgü

Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesinden övgüyle bahsedilen açıklamada, iki ülkedeki sağlık otoriterlerinin de virüse karşı kararlılıkla ve etkili mücadele ettiği belirtildi.

Özellikle son haftalarda sınır noktalarında alınan tedbirler de dahil hastalık gözetimi gibi kritik müdahale işlevlerini daha da güçlendirildiği kaydedilen açıklamada, DSÖ'nün ortaklarının da katkısıyla iki ülkeye lojistik ve operasyon noktasında destek verildiği kaydedildi.

Marburg virüsü

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin: Asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın birlikte uçuşu 360 derece çekimle görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Akar: Terör belasından sizleri, aziz milletimizi kurtardık, kurtaracağız
İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

Benzer haberler

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

Bakan Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama

DSÖ: Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi

DSÖ, Kovid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını cinsel istismar nedeniyle işten çıkardı

DSÖ, Kovid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını cinsel istismar nedeniyle işten çıkardı
DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 459'a yükseldiğini açıkladı

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 459'a yükseldiğini açıkladı
DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet