Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,536.00
BTC/USDT
20,912.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ, Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri paylaşmasını memnuniyetle karşılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri ve genel durumu kamuoyuyla paylaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.01.2023
DSÖ, Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri paylaşmasını memnuniyetle karşılıyor

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei ile ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "DSÖ, bu görüşmeleri ve ülkedeki Kovid-19'la ilgili genel durumu kamuoyu ile paylaşılmasını takdir ediyor." ifadesi kullanıldı.

Çinli yetkililerin, bir basın toplantısında, ayakta tedavi kliniklerinin, hastaneye yatışların, kritik bakım gerektiren hastaların, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı ölümlerin yanı sıra diğer konularda da DSÖ'ye bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSÖ, 2022 Aralık başından 12 Ocak'a kadar bu bilgileri analiz ediyor, Çin'deki epidemiyolojik durumun ve bu dalganın etkisinin daha iyi anlaşılmasına imkan sağlıyor. DSÖ, bu tip detaylı bilgilerin kendileriyle ve halkla paylaşılmasının devam etmesini talep ediyor. Çinli yetkililerin, yoğun bakım da dahil olmak üzere halk için klinik bakımı atırma çabalarına dikkat çekiyoruz."

Ülkedeki genel epidemiyolojinin, Omicron'un bilinen alt varyantlarının neden olduğu daha hızlı ve yoğun hastalık dalgasını yansıtırken, bunun diğer ülkelerdeki enfeksiyon dalgalarına benzer olduğu ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı arttırdığı belirtildi.

Çin tarafından rapor edilen vaka sayısında, hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım gerektiren hasta sayısında düşüşe işaret ettiği vurgulanan açıklamada, DSÖ'nün zaman içerisinde illere göre verilerin daha ayrıntılı halini talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "DSÖ, Çin ile çalışmaya, teknik tavsiye ile destek sağlamaya ve durumu analiz etmeye devam edecektir." denildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresinin daha önce Omicron'un alt varyantları olan BA.5.2 ve BF.7'nin şu anda dolaşımda olduğunu DSÖ'ye aktarmasına rağmen DSÖ yetkilileri, virüsün evrimi, klinik bakım ve diğer konularla ilgili teknik gruplarla çalışmaların devam edebilmesi için açık erişim veri tabanlarıyla daha fazla verinin paylaşılmasını talep ediyor.

DSÖ ile Çin heyeti bir araya gelmişti

DSÖ'nün, virüsün gelişimini izleyen teknik danışma grubu, 3 Ocak'ta Çin'deki Kovid-19 durumunu ele almak üzere Çin heyetiyle bir araya gelmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden bilim insanları, DSÖ heyeti ile ülkelerindeki virüs durumuyla ilgili verileri paylaşırken, ülkede bilinmeyen veya yeni bir varyantın olmadığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

DSÖ, Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri paylaşmasını memnuniyetle karşılıyor

DSÖ, Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri paylaşmasını memnuniyetle karşılıyor

Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü

AB'nin sağlık kuruluşuna göre "Kraken" alt varyantının risk seviyesi düşük

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor
Çin'de bu kış 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir

Çin'de bu kış 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir
Omicron'un alt varyantı "Kraken"in Türkiye'de yaygın hale gelebileceği öngörülüyor

Omicron'un alt varyantı "Kraken"in Türkiye'de yaygın hale gelebileceği öngörülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet