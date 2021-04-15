Euro
9.69
Dolar
8.08
BIST 100
1,411.38
Altın
1,750.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısının geçen hafta 1 milyonu aştığını belirterek "Bölgemizde durum ciddi. Her hafta 1,6 milyon yeni vaka bildiriliyor. Yani saatte 9 bin 500, dakikada 160 kişi." uyarısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 15.04.2021
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi

Cenevre

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias'ın da katılımıyla video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'da bugüne kadar 171 milyon dozdan oluşan 7 Kovid-19 aşısı ve ürünü uygulandığını belirten Kluge, Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne 1 doz, yüzde 6'sına da iki doz aşı uygulandığını aktardı.

Kluge, bölgede 80 yaşın üstü kişilerde Kovid-19 ölümlerinin şubattan bu yana kademeli olarak düşerek, salgının başından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Avrupa'da Yunanistan da dahil hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığına dair raporlar aldıklarını belirten Kluge, hastaneye yatışların da yüksek seviyelerde kaldığını kaydetti.

Kluge, Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle hastanelere ve yoğun bakıma kabullerin geçen yılın aynı döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Salgın nedeniyle Avrupa'da ölenlerin sayısının geçen hafta 1 milyonu aştığını ifade eden Kluge, "Bölgemizde durum ciddi. Her hafta 1,6 milyon yeni vaka bildiriliyor. Yani saatte 9 bin 500, dakikada 160 kişi." diye konuştu.

Kluge, Yunanistan'da 100 binden fazla mülteci ve göçmen nüfusun ulusal aşılama stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek "Yunanistan mülteci kamplarında toplu aşılama kampanyaları önümüzdeki ay planlanıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor
Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen aşı oldu
Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen aşı oldu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen aşı oldu

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi

İran'da son 24 saatte 321 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması

Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması