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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Tufan Aktaş   | 03.06.2021
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi

İstanbul

DSÖ'den yapılan açıklamada, son iki haftada önceki iki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 20 artış görüldüğü kaydedildi.

Önlemlere uyulmaması, artan nüfus hareketi ve kıtanın güneyinde kış mevsiminin başlamasının birçok ülkede Kovid-19 riskini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu artışının Kovid-19 aşısı sevkiyatlarının durma noktasına geldiği bir zamanda yaşandığı aktarıldı.

Nüfusun sadece yüzde 2'si aşı oldu

Açıklamada, yaklaşık 20 Afrika ülkesinin elindeki dozların üçte ikisinden fazlasını tükettiği hatırlatılarak, dünya nüfusunun yüzde 24'ü en az 1 doz aşı olmuş iken, Afrika'da nüfusun sadece yüzde 2'sinin aşı yaptırabildiği vurgulandı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, birçok ülke riskli grupların yanı sıra çocukları dahi aşılarken, Afrika ülkelerinin ikinci doz aşıları bile temin edemediğini ifade etti.

Moeti, önemli ölçüde aşılamanın yapıldığı tüm ülkeleri elindeki aşıları paylaşmaya çağırdı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, bugün, G7 ülkelerine çağrı yaparak, aşıların tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesini istemişti.

Toplam 31,4 milyon aşının uygulandığı kıtada vaka sayısı 4 milyon 910 bin olurken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 131 bine yükseldi.

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