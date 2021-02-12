Euro
8.50
Dolar
7.02
BIST 100
1,536.77
Altın
1,816.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübüyle Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının imza törenine katılıyor AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 12.02.2021
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

İstanbul

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, geride kalan bir ayda Afrika kıtasında Kovid-19'a bağlı 22 bin 300'den fazla ölüm kaydedildiği ve bunun bir önceki ay kayda geçen yaklaşık 16 bin ölümden yüzde 40 daha fazla olduğu aktarıldı.

Kıtada ölümle sonuçlanan vakaların ilerleyen günlerde 100 bini aşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son bir ayda 32 ülkedeki ölümlerde artış olduğu vurgulandı.

Kıtadaki ikinci dalganın Ekim 2020'de başladığı ve 6 Ocak 2021'de zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, ikinci dalganın birinciden daha hızlı ve daha ölümcül olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Gördüğümüz artan Kovid-19 ölümleri trajik ama aynı zamanda Afrika'daki sağlık çalışanlarının ve sisteminin tehlikeli şekilde aşırı gerildiğinin de tedirgin edici uyarı işaretleri." değerlendirmesinde bulundu.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 740 bini geçerken, ölü sayısı da 97 bin 401'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
Mutasyonlu virüs tehlikesi olan ülkelerden gelen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ağırlanıyor
AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

Benzer haberler

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi

AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı

Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı

Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı

65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor