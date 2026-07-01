DOSYA: Brüksel’den NATO Ankara Zirvesi’ne

Anadolu Ajansının (AA) "Brüksel'den NATO Ankara Zirvesi" başlıklı dosya haberinde NATO'nun kuruluşu, tehditler karşısında geçirdiği dönüşüm, karar alma mekanizmaları ve üye ülkelerin İttifak'a katkıları ele alınıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığına karşı 12 ülke tarafından 4 Nisan 1949'da kurulan NATO, kolektif savunmayı esas alan 5. maddesiyle üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırıyı tüm İttifak'a yapılmış sayarak ortak savunma ilkesini benimsedi.

İttifakın ilk önemli sınaması 1950'de başlayan Kore Savaşı olurken, NATO kısa sürede birleşik askeri komuta yapısını oluşturdu.

Türkiye, dönüşerek güçlenen NATO'da kilit müttefik rolünü sürdürüyor

Aradan geçen 77 yılda değişen güvenlik ortamına uyum sağlayarak dönüşümünü sürdüren NATO, dünyanın en uzun ömürlü ve en etkin askeri ittifaklarından biri olmayı sürdürdü.

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ise jeostratejik konumu, askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki kabiliyetleri, etkin diplomasisi ile NATO harekat ve misyonlarına sağladığı katkılarla kilit müttefikler arasında yer alıyor.