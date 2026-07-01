Rusya akaryakıt sınırlamaları ülkenin güney ve merkez kesimlerinin yanı sıra Volga, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerine uzandı

Rusya'da akaryakıt satış kısıtlamaları ülke geneline yayılıyor Rusya akaryakıt sınırlamaları ülkenin güney ve merkez kesimlerinin yanı sıra Volga, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerine uzandı

Rusya'da benzin ve dizel yakıt satışına kısıtlama uygulanan bölge sayısı 40'ı aşarken, hükümet iç piyasadaki arz sıkıntısını gidermek amacıyla dizel ihracatının tamamen yasaklanması dahil ilave tedbirleri değerlendiriyor.

AA muhabirinin bölgesel yönetimler ve akaryakıt şirketlerinin açıklamalarından derlediği bilgilere göre, ülkenin güney ve merkez kesimlerinin yanı sıra Volga, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde de araç başına satılabilecek akaryakıt miktarı sınırlandırılıyor veya taşınabilir kaplara satış yasaklanıyor.

Rusya'daki petrol rafinerileri ve akaryakıt altyapısına yönelik Ukrayna kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının üretim ve tedarik zincirlerinde yol açtığı sorunlar arzı baskılarken, yaz dönemindeki seyahatler ve tarımsal faaliyetler nedeniyle artan tüketim de piyasadaki sıkıntıyı derinleştiriyor.

Benzin tedarikindeki sorunlar ağırlıklı olarak AI-92 ve AI-95 türü benzinlerde yoğunlaşırken, dizel yakıt genel olarak daha kolay bulunuyor. Ancak bazı bölgelerde dizel yakıtın satışı da sınırlandırılıyor. Bölgesel yönetimler kısıtlamalarla yerel tedarik zincirleri üzerindeki baskının azaltılmasını ve spekülatif alımların önlenmesini amaçlıyor.

Bazı bölgelerde mevcut akaryakıtın öncelikle acil durum, toplu taşıma, belediye, tarım ve diğer kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara verilmesine karar verilirken, satış limitleri bölgelere ve akaryakıt şirketlerine göre değişiyor.

Güney bölgelerinde kısıtlamalar genişliyor

Akaryakıt sıkıntısının en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yasa dışı ilhak edilen Kırım öne çıkarken, buralardaki mevcut yakıtın kamu hizmetleri ve özel görevli araçlara yönlendirildiği bildiriliyor.

Krasnodar bölgesinde araç başına benzin satışı 30, bidonlara satış 10 litreyle sınırlandırılırken, bu miktar Rostov bölgesinde 40, Stavropol bölgesinde binek araçlar için 35 litre şeklinde uygulanıyor.

Dağıstan'da müşterilere tek seferde en fazla 20 litre benzin ve 50 litre dizel yakıt satılırken, Adıgey'de de bazı istasyonlarda araç başına verilebilecek yakıt miktarına geçici sınırlamalar getirildi.

Satış limitleri 15 ila 100 litre arasında değişiyor

Voronej bölgesinde araç başına benzin satışı 30, dizel yakıt satışı 60 litreyle sınırlandırılırken, Saratov’da benzin için 30 litrelik üst sınır uygulanıyor.

Moskova, Kursk ve Bryansk’ta akaryakıtın yalnızca araç depolarına verilmesine izin verilirken, bidon ve diğer taşınabilir kaplara satış yapılmıyor.

Penza bölgesinde bireysel müşteriler araç başına 100 litre benzin ve 200 litre dizel yakıt alabilirken, Oryol’da benzin limiti yerleşim yerlerinde 30, şehirlerarası yollarda 50 litre olarak uygulanıyor. Kaliningrad’da araç başına en fazla 30 litre benzin ve 60 litre dizel yakıt satılırken, Zabaykalye’de benzin limiti 15 litreye kadar düşüyor.

Akaryakıt şirketleri de kendi limitlerini uyguluyor

Bölgesel yönetimlerin kararlarının yanı sıra büyük akaryakıt şirketleri de bazı istasyonlarında satışları sınırlandırırken, Tataristan'daki bazı GazpromNeft istasyonlarında müşterilere en fazla 30 litre benzin ve 60 litre dizel veriliyor.

Kirov bölgesindeki bazı istasyonlarda benzin için 30 litrelik limit uygulanırken, Murmansk’taki Lukoil istasyonlarında en fazla 30 litre benzin ve 60 litre dizel yakıt satılıyor. Bölgedeki Gazprom Neft istasyonlarında ise her iki yakıt türü için de 30 litrelik sınır bulunuyor.

Krasnoyarsk’taki bazı Gazprom Neft istasyonlarında araç başına en fazla 40 litre benzin verilirken bidonlara satış yapılmıyor. Omsk ve Kemerovo bölgelerinde benzin satışı 40, dizel satışı 80 litreyle sınırlandırılırken, şehirlerarası güzergahlardaki istasyonlarda ağır vasıtalar için dizel yakıt limiti 200 litreye çıkıyor.

Yakutistan’daki bazı istasyonlarda da araç başına 30 litre benzin ve 200 litre dizel yakıt satılmasına izin verilirken, taşınabilir kaplara akaryakıt verilmesi geçici olarak yasaklandı.

Hükümet düşük standartlı yakıt üretimini değerlendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşandığını ancak durumun kritik düzeye ulaşmadığını söyledi.

Rusya’daki benzin rezervlerinin 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu belirten Putin, söz konusu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daha düşük olduğunu kaydetti.

Rus hükümeti iç piyasadaki arzı desteklemek amacıyla dizel ihracatının tamamen yasaklanması dahil ilave tedbirleri değerlendirirken, bazı rafinerilerin mevcut Euro-5 standardına göre daha düşük çevre ve kalite standartlarına sahip yakıt üretmesine izin verilmesi de gündemde bulunuyor.

Kommersant gazetesinin haberine göre, hükümetin Euro-2 ve Euro-3 standartlarındaki benzin ve dizel yakıtın yeniden üretilmesine ve piyasaya sunulmasına geçici olarak izin vermeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol üreticisi Rusya'nın akaryakıt ithalatına dair kuralları da gevşetmesi bekleniyor.