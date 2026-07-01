Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı Eser, depremlerde 38 kişiyi kurtardı

39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira kentinde yaşayan Eser, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

22 yıldır Venezuela'da yaşadığını ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Temsilcisi olduğunu belirten Eser, deprem sırasında ofisinde bulunduğunu söyledi.

Ailesini güvenli alana tahliye ettikten sonra bölgeden ayrılmak yerine, komşularının yardımına koştuğunu ifade eden Eser, enkazdan 38 kişiyi kurtardığını belirtti.

Eser, "Deprem anında ofiste oturuyordum. Birdenbire buzdolabı ve dolapların üzerime doğru devrildiğini gördüm. O esnada aklıma hemen evdeki eşim ve çocuklarım geldi. Bizim ev, şu yıkılan binanın hemen arkasındaydı. Hemen dışarı fırlayıp ailemin yanına koştum." dedi.

Dehşet anlarını anlattı

Eve koşarken binalardan eşyaların ve insanların düştüğünü gördüğünü, ailesini güvenli alana ulaştırdıktan sonra deprem bölgesine döndüğünü aktaran Eser, "Eve doğru koşarken ana yol üzerinde; kanepelerin, televizyonların ve insanların binalardan aşağı nasıl düştüğünü gördüm. Karşılaştığım bu korkunç manzaraya rağmen bir an önce aileme ulaşmak için ilerledim. Binaya vardığımda, hemen giriş katındaki lobide eşim ve çocuğumla karşılaştım. Onlar da tam o esnada panikle aşağı inmeye çalışıyorlardı. Çocuklarımı güvenli bir şekilde ofisimin olduğu bölgeye getirip bıraktım. Yaşanan o büyük sarsıntı ve heyecan esnasında, nasıl olduysa o anları cep telefonumla kaydetmeyi de başardım." diye konuştu.

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Ofisinin karşısındaki gaz dolum istasyonunun alev aldığını gördüğünü belirten Eser, yaşadıklarının depremden çok savaş ortamını andırdığını ifade etti.

"O gece 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım"

Depremin ardından komşularının yardımına koştuğunu belirten Eser, "Arkamı dönüp baktığım zaman, bu binanın ve hemen yanındakinin tamamen yerle bir olduğunu gördüm. Her yerden insanların çığlıkları yükseliyordu. Sağda solda yaralılar yatıyor, kimileri ise molozların altında yaşam mücadelesi veriyordu. Hemen o insanları enkazdan çekip çıkarmaya çalıştım. O gece 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde enkaz altından sesini duyduğu Santiago adlı kişiyi kurtarmak için bir saati aşkın süre çaba harcadığını anlatan Eser, beton ve kolonları kıracak yeterli ekipman bulunmadığı için başarılı olamadığını dile getirdi.

Eser, daha sonra deprem bölgesine yakın bir otelde konaklayan Türk Hava Yolları (THY) mürettebatını da güvenli alana tahliye ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun kendisini aradığını belirten Eser, internet altyapısındaki sorun nedeniyle aramalara yanıt veremediğini, Türkiye'den kendisini merak eden herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"İnsan buradaki gerçeğe tanık olunca durumun boyutunu çok daha iyi anlıyor"

Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına da değinen Eser, "Özellikle AFAD'a, Türk Silahlı Kuvvetlerine, UMKE'ye ve Kızılaya burada bulunduklarından, Venezuela'ya yardım ettiklerinden dolayı kendi şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ben de son 3 gündür kendileriyle beraberdim. Gerçekten buraların durumunu fotoğraflarda, videolarda veya televizyonlarda görmekle yerinde görmek tamamen farklı. İnsan buradaki gerçeğe tanık olunca durumun boyutunu çok daha iyi anlıyor." dedi.

Sahadaki yıkımın ekranlara yansıdığından çok daha büyük olduğunu vurgulayan Eser, Playa Grande bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Eser, başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere çok sayıda Türk kurumunun Venezuela'ya insani yardım ulaştırdığını ve gıda paketlerinin dağıtıldığını anlattı.