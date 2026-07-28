İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Aziz İstanbul'a iyiliğin 1000 hali" projesi kapsamında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerleşkesinde inşa edilecek 8 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapılacak anaokulu için protokol imzalandı İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Aziz İstanbul'a iyiliğin 1000 hali" projesi kapsamında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerleşkesinde inşa edilecek 8 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

İstinaftan yapılan açıklamaya göre, protokol için İstanbul Valiliği'nde imza töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve anaokulunun yapımını üstlenen bağışçı firma Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş katıldı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, eğitimin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin ve kamu kurumlarının işbirliği sayesinde İstanbul'un eğitim altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

Gül, eğitim seferberliğine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sarıhan ise anaokulu inşaatının tamamlanmasıyla birlikte kurum çalışanlarının çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir eğitim yuvasına kavuşacaklarını ifade etti.

Törende daha sonra İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağışçı firma arasında anaokulu yapımı için protokol imzalandı.