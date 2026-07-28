Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında SGK emeklilerine tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında, ödeme avantajları ve yüzde 30'a varan indirim imkanı sağlayan işbirliği protokolü imzalandı.

SGK ile Türkiye Sigorta arasında emeklilere yönelik işbirliği protokolü imzalandı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında SGK emeklilerine tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında, ödeme avantajları ve yüzde 30'a varan indirim imkanı sağlayan işbirliği protokolü imzalandı.

SGK'de düzenlenen protokol imza töreninde, SGK ve Türkiye Sigorta işbirliği ile emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.

Emekli Dijital Kart sahiplerine özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.

Sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e kadar yükseltildi

Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 "hoş geldin indirimi"ne ek olarak, yüzde 15 emekli indirimi sağlanacak.

Konut sigortasında yüzde 30, kasko sigortasında yüzde 10, trafik sigortasında yüzde 5 indirim sunulurken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabilecek.

Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkanı tanınacak.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine, limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak, göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, çevrim içi doktor muayene hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı "Asistans Hizmet Paketi" de sunuluyor.

Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortası indirimlerine ek olarak, ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e kadar yükseltildi. Böylece, daha fazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkan sağlandı.

"Bu çalışmanın emeklilerimizin ekonomilerine katkı sunacağını ümit ediyoruz"

SGK Başkanı Yunus Elitaş, törende yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik üzerinde uzun süredir çalıştıkları kampanyayı hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından çeşitli kampanyaların düzenlendiğini hatırlatan Elitaş, SGK ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan işbirliğinin kapsamı itibarıyla bugüne kadarki en geniş kampanyalardan biri olduğunu ifade etti.

Elitaş, Türkiye Sigorta'nın kampanyaya önemli katkı sunduğunu belirterek, "Bu çalışmanın emeklilerimizin ekonomilerine katkı sunacağını ümit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği önemin kendilerine yol gösterdiğini ifade eden Elitaş, Türkiye Sigorta'nın da bu anlayış doğrultusunda kampanyaya katkı sunduğunu söyledi.

"Emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak sorumluluk projesi olarak görüyoruz"

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise toplumun her kesiminin sigortaya erişimini artırmayı, stratejik öncelikleri arasında gördüklerini vurguladı.

Çakmak, uzun yıllar Türkiye'ye emek vermiş, üretimine, kalkınmasına ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sunmuş emeklilerin sağlık, araç ve konutlarının güvence ihtiyaçlarına kapsamlı, erişilebilir ve avantajlı çözümler sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Emeklilere sağlık, konut ve araç sigortalarında avantajlı bir paket sunduklarını belirten Çakmak, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında özel hastanelerde limitsiz yatarak tedavi, ayakta tedavi teminatları, check-up, diş sağlığı hizmetleri ve çeşitli ek hizmetlerin yer aldığını ifade etti.

Çakmak, "Bu kampanyaya ticari anlamda yaklaşmıyoruz. Emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve bütçelerine katkı sağlayacak bir sorumluluk projesi olarak görüyoruz." diye konuştu.