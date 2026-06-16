DOSYA: İstanbul'un Han ve Çarşıları

16 Haziran 2026•Güncelleme: 16 Haziran 2026
Osmanlı'dan günümüze uzanan bu tarihi yapılar, yalnızca alışveriş yapılan mekanlar değil, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik hafızasını taşıyan önemli kültür mirası unsurları olarak öne çıkıyor.
Anadolu Ajansı'nın "İstanbul'un Han ve Çarşıları" dosya haberinde, yüzyıllardır ayakta kalan ve bugün de canlılığını koruyan bu tarihi ticaret merkezlerinin geçmişi, mimarisi ve günümüzdeki işlevleri ele alınıyor.
Asırların ticaret merkezi Kapalıçarşı her gün yüz binlerce misafiri ağırlıyor
Anadolu Ajansı'nın "İstanbul'un Han ve Çarşıları" dosya haberinin ilk bölümünde, 550 yılı aşkın geçmişiyle kentin ticaret hayatının simgelerinden Kapalıçarşı ele alındı.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, günlük ziyaretçi sayısının 400 bine yaklaştığını, özel dönemlerde ise milyonlara ulaştığını belirterek, çarşının İstanbul'un ekonomik ve ticari yaşamındaki merkezi konumunu koruduğunu söyledi.