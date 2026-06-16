DOSYA: İstanbul'un Han ve Çarşıları Asya ile Avrupa arasında yüzyıllardır ticaretin, kültürel etkileşimin ve ekonomik hayatın buluşma noktası olan İstanbul, hanları, bedestenleri ve çarşılarıyla dünyanın en köklü ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.