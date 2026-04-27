DOSYA: Anadolu'da Kalkınma Seferberliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması hedefleniyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alındı. Bu kapsamda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Deprem bölgesi yerel teşviklerle yatırım üssüne dönüşecek

Programla depremden etkilenen illerde sanayi ve üretim kapasitesinin de güçlendirilmesi planlanıyor. Bunun için afetin yaralarını sarmaya çalışan 11 ilde yapılacak yatırımlar çeşitli desteklerden yararlandırılacak.

Başkentten güç alan İç Anadolu'nun 13 ilindeki stratejik yatırımlara kapsamlı teşvik

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'ndeki 13 şehre, yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması için destek sağlanacak.

İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki 8 ilde yatırımlar teşvikle atağa geçecek

Ege Bölgesi'ndeki 8 şehre, yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması için destek sağlanacak.

Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması planlanıyor.

"Turizm Cenneti" Antalya ve Akdeniz illerindeki sanayi ile tarım yatırımları teşvikle desteklenecek

Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 şehrin coğrafi potansiyellerinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi ve yerel istihdamın artırılması için destek verilecek. Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.

Karadeniz'de stratejik sektörlere yatırım yapan illere teşvik

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 şehrin coğrafi potansiyelinin, atıl kaynaklarının değerlendirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ile kümelenmelerin oluşturulması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması için belirlenen alanlardaki projelere destek verilecek.

Program kapsamında tespit edilen alanlara yönelik yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sağlanacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Doğu Anadolu'yu yatırım üssü yapacak

Bölgede yer alan illere yönelik yeni yatırım alanları, hayvancılıktan turizme, tarıma dayalı sanayiden ileri teknoloji üretime kadar geniş yelpazede şekillendi. Bu doğrultuda, bölge illerinin potansiyellerine göre belirlenen yatırım başlıkları, istihdamın artırılması ve ekonomik çeşitliliğin sağlanması planlandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülen Program çerçevesinde, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde çeşitli sektörlere yönelik yatırım destekleri sağlanacak. Söz konusu destekler, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülecek.

Güneydoğu'daki 9 ilin üretim çeşitliliğini artıracak yatırımlar teşviklerle ivme kazanacak

Bölgedeki 9 şehrin mevcut potansiyelleri ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilirken, tarıma dayalı sanayi, ileri imalat ve turizm yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda sağlanacak teşviklerle, istihdamın artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, çeşitli sektörlere yönelik yatırım destekleri aktarılacak.