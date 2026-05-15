İnsan zihninin en temel savunma mekanizmalarından biri olan korku, modern dünyada yalnızca bir hayatta kalma refleksi değil; aynı zamanda kültürden teknolojiye, eğlenceden gündelik yaşama kadar uzanan çok katmanlı bir olgu olarak öne çıkıyor.

DOSYA: Korkunun Anatomisi İnsan zihninin en temel savunma mekanizmalarından biri olan korku, modern dünyada yalnızca bir hayatta kalma refleksi değil; aynı zamanda kültürden teknolojiye, eğlenceden gündelik yaşama kadar uzanan çok katmanlı bir olgu olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) “Korkunun Anatomisi” başlıklı dosya haberinde, korkunun insan psikolojisi ve bedeni üzerindeki etkilerinden toplumsal yansımalarına, dijital çağda değişen korku algısından insanların neden korkuya yöneldiğine kadar pek çok boyut ele alınıyor.

Güvenli koltuklarda kontrollü korku deneyimi, beyinde ödül mekanizmasını tetikliyor

“Korku”, insanlığın hayatta kalma refleksi olarak doğsa da modern çağda kontrollü bir deneyime dönüşerek yeni bir anlam kazandı. Gerçek tehdit taşımayan ancak zihni alarma geçiren korku içerikleri, beynin ödül ve rahatlama mekanizmalarını harekete geçirirken, insanı “güvenli bölgede risk” arayışına yöneltiyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) “Korkunun Anatomisi” başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, korkunun biyolojik kökeni, insan bedeni üzerindeki etkileri ve korkunun neden aynı anda hem rahatsız edici hem de çekici bulunduğu incelendi.