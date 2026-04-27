DOSYA: Turizmin Gölgesinde Kentler Dünya genelinde birçok şehir, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak küresel turizmin başlıca merkezleri haline geliyor. Ancak bu yoğun ilgi, ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.

Turist akını nedeniyle turistik kentlerde yaşayan yerel halk, günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanır hale geliyor.

Sokakların sürekli dolu olması ve şehrin yapısının turistlerin ihtiyaçlarına göre değişmesi, yerel halkın yaşam kalitesini düşürüyor. Konukseverlik "turist karşıtlığına" dönüşüyor.

Turistik kentlerde misafirperverliğin sonu gelirken seyahat, tarihin parçası olmayı sürdürüyor

Euromonitor International'ın verilerine göre 2025'te Bangkok 30,3 milyon, Hong Kong 23,2 milyon, Londra 22,7 milyon ve İstanbul 19,7 milyon kişi tarafından ziyaret edilerek dünyanın en çok ilgi gören kentleri arasında yer aldı.

Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen bu kentlerde turistler kalabalığa, kirliliğe ve şehrin doğasının bozulması gibi sorunlara yol açıyor.