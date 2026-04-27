Teknolojik gelişmelerin etkisiyle istihbarat üretme süreci önemli bir dönüşüm geçirirken, özel sektörün sunduğu analiz kapasitesi, teknolojik imkanlar ve uzmanlık desteği bu dönüşümün temel unsurları olarak öne çıkıyor.

DOSYA: Dijital Çağda İstihbarat Teknolojik gelişmelerin etkisiyle istihbarat üretme süreci önemli bir dönüşüm geçirirken, özel sektörün sunduğu analiz kapasitesi, teknolojik imkanlar ve uzmanlık desteği bu dönüşümün temel unsurları olarak öne çıkıyor.

Günümüzde istihbarat ekosistemi, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasında artan işbirliğiyle daha entegre ve çok aktörlü bir yapıya dönüşüyor.

DOSYA: Dijital Çağda İstihbarat

ABD'de 2014-2017 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) Başkanlığı yapan ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey görevlerde bulunun Prof. Gregory Francis Treverton, günümüzde kameraların yaygınlaştığı ve yüz ile retina taramasının rutin uygulamalar haline geldiğini belirtti.

Artan hibrit tehditler ve dijital dönüşüm, istihbaratta analizi ön plana çıkartıyor

Hibrit tehditler ile yoğun belirsizliklerin tecrübe edildiği ve gerçek zamanlı veri akışının hız kazandığı dijital çağda istihbarat üretmek, geri bildirime muhtaç ve daha karmaşık bir sürece dönüşüyor.

Teknolojik ilerlemelere rağmen insan istihbaratı (HUMINT) kritik önemini korurken, sinyal istihbaratı (SIGINT), görüntü istihbaratı (IMINT) ve açık kaynak istihbaratı (OSINT) gibi istihbarat toplama disiplinlerinin birlikte kullanıldığı "tam kaynak analizi" ön plana çıkıyor.

Eski İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Koordinatörü ve Eski Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Profesör David Omand, teknolojik gelişmeler ve hibrit tehdit ortamının etkisiyle dönüşen istihbarat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.