Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilenler, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından yerel yönetimlerin "acele etmeyin" uyarılarına rağmen temkinli şekilde evlerine dönmeye başladı.

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından temkinli şekilde evlerine dönüyor Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilenler, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından yerel yönetimlerin "acele etmeyin" uyarılarına rağmen temkinli şekilde evlerine dönmeye başladı.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatta Lübnan'ın da yer aldığının açıklanması, haftalardır saldırılar ve zorunlu göçlerle karşı karşıya kalan Lübnanlılarda yeniden eve dönüş umudunu artırdı.

Mutabakatın duyurulmasının ardından özellikle ülkenin güneyindeki beldelere doğru araç hareketliliği gözlenirken, birçok aile evlerini ve arazilerini kontrol etmek amacıyla dönüş yoluna çıktı.

Evlerine yeniden kavuşma umuduyla sevinç yaşayan bölge halkı, mutabakatın kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli davranıyor.

17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından da çok sayıda Lübnanlı evlerine dönmüş, ancak İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle birçok aile yeniden yerinden edilmişti.

Temkinli dönüş çağrısı

Güvenlik durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle güneydeki bazı belediyeler de vatandaşlara acele etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gece saatlerinde Emel Hareketi de benzer bir açıklama yaparak vatandaşlardan köylerine dönme konusunda acele etmemelerini talep etti.

Buna rağmen uzun süredir evlerinden uzak kalan çok sayıda Lübnanlı, mutabakat haberinin ardından doğup büyüdükleri beldelere dönmeye başladı.

Lübnan ordusu da ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından yerinden edilenlerin güneydeki evlerine dönmeye başlaması üzerine vatandaşlara acele etmemeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlıların bir kısmı ise belde ve köylerine dönmeyi şu an için "bir sonraki güne" ertelemiş durumda.

"Lübnan'ın tamamı bizim ülkemiz, sadece güney değil"

Güneydeki Mervaniyye beldesinden olan Hasan Sayyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Topraklarına yeniden kavuşmanın her şeyden daha değerli olduğunu dile getiren Seyyid, "Şu anda yıkıma bakmıyoruz. Biz geri döneceğimiz toprağa bakıyoruz. Çünkü biz o topraktan yetiştik. Şimdi de köklerimize dönüyoruz; bizim temelimiz budur. Lübnan’ın tamamı bizim ülkemizdir, sadece güney değil. Bizim ülkemiz Lübnan’ın tamamıdır. Biz yalnızca güneyin insanları değiliz." diye konuştu.

Seyyid, yaşananların ardından Lübnanlıların birlik içinde olması gerektiğini belirterek, ülkenin her bölgesinin ortak vatan olduğunu ve insanların yeniden normal hayatlarına dönmeyi umut ettiğini ifade etti.

"Hepimiz savaşın bitmesini istiyoruz"

Mercayun ilçesine bağlı Kantara beldesinden Hasan Naim, son haftaları Sayda yakınlarındaki Gaziyye beldesinde geçirdiğini belirterek daha önce yaşananlar nedeniyle bu kez daha temkinli olduklarını söyledi.

Evine döner dönmez ilk olarak ailesini ve köyünü görmek istediğini anlatan Naim, "Şimdi güç bizim elimizde. Dün olan da buydu. İran'ın (İsrail'e) sadece karşılık vereceğini söylemesiyle ateşkes oldu. Umarım İsrail buna uyar. Zaten buna uymak zorunda. Köyümüzü gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Hepimiz savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Sur kentine bağlı Sıddikin beldesinden Ali isimli Lübnan vatandaşı da, "Şimdi Lübnan'ın güneyine dönüyoruz. Biz bu bu toprakların sahibiyiz. İnşallah biz kazandık, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.