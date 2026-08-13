World Mathematics Invitational 2026'da dünya şampiyonluğu kazanan, T3 Vakfı bursiyeri Ayşegül Balım Yabacı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Dünya şampiyonu T3 Vakfı bursiyeri Ayşegül Balım Yabacı, Selçuk Bayraktar'ı ziyaret etti World Mathematics Invitational 2026'da dünya şampiyonluğu kazanan, T3 Vakfı bursiyeri Ayşegül Balım Yabacı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

T3 Vakfı'nın Nsosyal hesabından, Ayşegül Balım Yabacı'nın ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

"Başarılarla dolu bir Milli Teknoloji yolculuğu" başlığıyla yapılan paylaşımda, genç yeteneğin elde ettiği başarılara yer verildi.

Paylaşımda, Yabacı'nın matematikte dünya şampiyonluğundan siber güvenlikte Türkiye birinciliğine, uzay bilimlerinden yapay zeka çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

Vakfın açıklamasında, "World Mathematics Invitational 2026'da Dünya Şampiyonu olan Ayşegül, uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği dereceler, NASA Space Apps Challenge'daki Global Finalistliği ve bilimsel çalışmalarıyla yolculuğunu sürdürüyor. Afet görüntülerini yapay zeka ile analiz eden Calamitas AI projesiyle de TEKNOFEST 2026 finalinde yer alıyor. Üreten, geliştiren ve geleceğe yön veren gençlerimizle gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Bayraktar, Nsosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursiyerimiz, DENEYAP öğrencimiz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç neferlerinden Ayşegül Balım Yabacı, Tokyo’da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026’da Dünya Şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Yolun açık, başarıların daim olsun Ayşegül." ifadelerini kullandı.