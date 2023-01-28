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Dünya

Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının soruşturmasına ilişkin yayın yasağı getirdi.

Enes Canlı   | 28.01.2023
Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 42 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Polis Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki saldırı ile ilgili gözaltı operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Polis tarafından öldürülen olayın faili Filistinli Hayri Alkam'ın ailesi, yakınları ve çevresine yönelik sürdürülen operasyonlarda 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Hayri Alkam'ın Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde olduğu ve Tur Mahallesi'nde yaşadığı paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre ise, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkili en az 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarına cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

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