İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Beyrut
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi.
Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.
Bakan Ben-Gvir olay yerinde
Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.
ABD saldırıyı kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.
Günlük basın toplantısında Patel, ölenlere taziyede bulunurken, “Terör saldırısı gibi görünen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız sağlamdır ve İsrailli ortaklarımızla doğrudan temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.