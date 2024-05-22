Dolar
32.19
Euro
34.87
Altın
2,379.90
ETH/USDT
3,754.60
BTC/USDT
69,900.00
BIST 100
10,899.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Doğu Afrika'yı haziran-eylül döneminde ortalamanın üzerinde yağış bekliyor

Doğu Afrika'daki 8 ülkeden oluşan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), haziran-eylül döneminde Doğu Afrika ülkelerinde ortalamanın üstünde yağışlar olacağı tahmininde bulundu.

Gökhan Kavak  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Doğu Afrika'yı haziran-eylül döneminde ortalamanın üzerinde yağış bekliyor

İstanbul

IGAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika ülkeleri mart ve mayıs ayları arasında da kuvvetli yağışlardan etkilenmişti.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

IGAD adlı Doğu Afrika paktı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladı:
Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı
'Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişmesi dünya barışına katkıdır'

Benzer haberler

Doğu Afrika'yı haziran-eylül döneminde ortalamanın üzerinde yağış bekliyor

Doğu Afrika'yı haziran-eylül döneminde ortalamanın üzerinde yağış bekliyor

İlkbahar yağmurlarıyla Diyarbakır'daki arıcılar yaylaya bir ay daha geç çıkacak

İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı

Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor

Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu

Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet