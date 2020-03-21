DİTİB Köln Merkez Camisi'nden Miraç Kandili özel yayını yapılacak
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.
Ankara
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, TSİ 21.15'te, Almanya saatiyle 19.15'te yapılacak yayını izlemek isteyenler, YTB'nin YouTube kanalı aracılığıyla www.youtube.com/yurtdisiturkler linkinden takip edebilecek.
Neyzen Kemal Karaöz de saat 22.30'da ney ve miraç ilahileri dinletisi sunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.