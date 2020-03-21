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Dünya

DİTİB Köln Merkez Camisi'nden Miraç Kandili özel yayını yapılacak

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.

Zuhal Demirci   | 21.03.2020
DİTİB Köln Merkez Camisi'nden Miraç Kandili özel yayını yapılacak Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Ankara

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, TSİ 21.15'te, Almanya saatiyle 19.15'te yapılacak yayını izlemek isteyenler, YTB'nin YouTube kanalı aracılığıyla www.youtube.com/yurtdisiturkler linkinden takip edebilecek.

Neyzen Kemal Karaöz de saat 22.30'da ney ve miraç ilahileri dinletisi sunacak.

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