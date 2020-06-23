Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye'nin BM kararları ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlamasının ancak akıl tutulmasıyla izah edilebileceğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir." açıklamasında bulundu.
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