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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Haydar Karaalp  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Bağdat

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirerek, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Irak Başbakanı Sudani ile görüşme

Bakan Fidan, temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.

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