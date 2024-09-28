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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Şerife Çetin  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

New York

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabında toplantıya ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, Bakan Fidan'ın 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Fidan'ın yanı sıra Astana Süreci'nin garantörleri İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Toplantıda, Suriye'de güvenlik, siyasi ve insani durum ele alınırken, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Suriye'de ilave şiddet sarmalına yol açmasının engellenmesi için itidal çağrısı yapıldı.

İdlib de dahil olmak üzere sahada sükunetin muhafaza edilmesinin önemi ve bölücü terör örgütünün mevcut durumdan istifade etme teşebbüslerinin önünün alınması gerekliliği üzerinde durulan toplantıda, siyasi sürecin canlandırılmasına destek verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan ise Türkiye’nin Suriye’de siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik desteğini yinelerken, Astana Süreci’nin Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasındaki öneminin altını çizdi.

Terör tehdidine ve DEAŞ’ın Suriye’deki saldırılarını artırmakta olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki ihtilafın çözümünde BM'nin öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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