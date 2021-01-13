Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından mevkidaşı Bayramov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
📌#Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun’la İslamabad’da görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 13, 2021
📌Yukarı Karabağ’a ilişkin son gelişmeleri ele aldık.
📌Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek. 🇹🇷🇦🇿 #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/p4Agsn9QMz
Bayramov ile görüşmesini "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Yukarı Karabağ'a ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.