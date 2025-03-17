Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Şam'a yaptırımların koşulsuz ve süresiz kaldırılması çağrısı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye konulu konferansında, Şam yönetimine son dönemde sağlanan muafiyetlerin yeterli olmadığını belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye konulu konferansında, Şam yönetimine son dönemde sağlanan muafiyetlerin yeterli olmadığını belirterek, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ve Suriyelilerin gündelik yaşantısında ivedilikle iyileşme kaydedilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yılmaz, Türkiye'yi temsilen AB'nin "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansına katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem arz ettiğini vurguladı.
Yılmaz, Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülke istikrarı ve güvenliği açısından önem kaydettiğini, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerinin de teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla ekonomik imkan ve istihdamın yaratılması gerektiğini ifade etti.
Son dönemdeki muafiyetlerin memnuniyetle karşılandığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Yılmaz, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ve Suriyelilerin gündelik yaşantısında ivedilikle iyileşme kaydedilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Yılmaz, Suriye'de nihai tahlilde sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Şam'daki yönetimin sözde SDG'yle vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde hızlıca uygulamaya konulması gerektiğini" söyledi.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, İsrail saldırganlığının Suriye açısından tehdit oluşturduğunu da belirtti.
Yılmaz, konferans kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yle ikili görüşmelerde bulundu.
Konferans kapsamında Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.