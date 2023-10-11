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Dünya

Deyrizor'daki Arap aşiretlerinden "PKK/YPG'ye karşı yeniden ayaklanmaya hazır oldukları" mesajı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri, ara verdikleri ayaklanmayı yeniden başlatmak için hazır olduklarını belirtti.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Deyrizor'daki Arap aşiretlerinden "PKK/YPG'ye karşı yeniden ayaklanmaya hazır oldukları" mesajı

Deyrizor

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medya hesabından yeni ayaklanmaya hazır olduklarını duyurdu.

"Arap aşiretlerinin ateşi geliyor, yer bizim ve sahada hesap sorulacak" başlıklı paylaşımda Hafıl, ayaklanmalara, Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile yapılan görüşmelerden dolayı ara verdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer alan Arap aşireti gençlerine ayrılma çağrısını yapan Hafıl, "Örgüt, gelecek günlerde Arap aşiretlerinin ateş püsküren öfkesini görecek. Zafere kadar bütün cepheler yanacak. Örgütün burada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül arasında örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucunda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.


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