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Dünya

Deutsche Welle antisemitizm iddiasıyla 5 Arap gazeteciyi işten çıkardı

Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), "antisemitik ifadeler kullandığı" iddiasıyla 5 Arap gazetecinin görevine son verdi.

Birol Tan   | 09.02.2022
Deutsche Welle antisemitizm iddiasıyla 5 Arap gazeteciyi işten çıkardı

Berlin

Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) çalışanı Filistinli gazeteci Maram Salim, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kendisinin de haksız yere işten çıkarıldığını yazdı.

Salim, DW tarafından günah keçisi olarak kullanıldığını belirterek "Benim gönderim hiçbir Yahudi aleyhtarı ifade içermiyordu. Bana karşı atılan keyfi adım kötü niyetli iç çatışmalar ve bir dizi yanlış söylentiden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupa’da ifade özgürlüğü illüzyondur" paylaşımı yaptıktan sonra hakkında soruşturma açıldığını kaydeden Salim, Avrupa’da ifade ve düşünce özgürlüğünün sadece bir vehimden ibaret olduğunu vurguladı.

Salim, mesleğini yaparken Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullanmadığını belirterek DW'ye dava açacağını ifade etti.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, dün düzenlenen basın toplantısında, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü doğrulamıştı.

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