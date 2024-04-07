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Dünya

Dera'da Esed rejimi ordusuna bağlı yerel gruplar arasındaki çatışmada 17 kişi öldü

Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ordusunun "Şebbiha" isimli milis gücünden iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan çatışmada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Eşref Musa  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Dera'da Esed rejimi ordusuna bağlı yerel gruplar arasındaki çatışmada 17 kişi öldü Fotoğraf: Fırat Çağlayan Yurdakul/AA

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dera'ya bağlı Sanameyn ilçesinde, Esed rejimine bağlı "Şebbiha" milislerinden iki grup arasında çatışma yaşandı.

Sanameyn ilçesindeki Cura Mahallesi'nde askeri istihbarat ile askeri güvenlik birimlerine bağlı iki grup arasındaki çatışmada hafif ve orta menzilli silahlar kullanıldı.

Akşam saatlerine kadar aralıklarla süren çatışmada, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

İlçede gerilim devam ediyor.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim emiş, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled ve Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.

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